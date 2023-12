Destination Beauce récompense trois lieux touristiques

Destination Beauce a organisé, ce jeudi 30 novembre, une remise de prix pour mettre en avant des lieux incontournables du tourisme beauceron.

Au total, ce sont trois lieux touristiques, ainsi qu'une organisation qui ont reçu des prix lors de cette soirée.

Concours en Innovation

Destination Beauce a donc tenu son annuel Concours en Innovation récompensant un développement original, une offre de service actualisée, une initiative créative dans la gestion de ressources humaines ou encore une action marketing distinctive.

C'est Aventuria qui a débuté la soirée des lauréats avec la présentation de leur nouveau complexe de chalets d’inspiration scandinave dans les sommets de la Beauce.

Ensuite, Le Domaine Taschereau – Parc Nature a à son tour mis en valeur son innovation technologique : le projet Marie-Claire Fleury de la Gorgendière 2.0. Grâce à Raymond Beaudet et Guillaume Carbonneau, le projet allie connaissances historiques de ce personnage important pour Sainte-Marie avec la technologie de l’intelligence artificielle afin de mettre en lumière le rôle particulier que la grande dame a occupé sur le territoire.

L'organisation Les Amants de la scène ont finalement conclu le Concours avec leur grande nouveauté de 2023 : le Festival d’été de Saint-Georges! Ayant accueilli plus de 8 000 festivaliers pour la toute première édition, l’événement a grandement marqué le paysage culturel de la Beauce grâce à son déploiement d’envergure ainsi que les nombreuses nuitées générées par les visiteurs.

Prix Tape dans l’Dos

L’organisation de Destination Beauce a également souhaité mettre en place un prix spécial afin de souligner le travail remarquable de jeunes entreprises de la région qui démontrent un solide dynamisme, une implication exemplaire et qui se démarquent par leur offre de qualité.

Les récipiendaires de ce prix sont des entreprises mais aussi les entrepreneurs qui s’impliquent et participent aux activités de Destination Beauce, qui se dévouent afin de faire vivre aux visiteurs des expériences distinctives et marquantes et surtout, qui sont de fiers ambassadeurs de l’industrie touristique!

Pour cette deuxième édition, le conseil d’administration a remis le prix Tape dans l’Dos à Laurie Lévesque et Olivier Higgins pour leur entreprise, le Bistro les 5 Moulins de la Guadeloupe!

Depuis leur ouverture en pleine pandémie, le restaurant se démarque par son audace et son expérience gastronomique distinctive. En moins de trois ans, les propriétaires ont su positionner la Guadeloupe comme destination gourmande de la Beauce grâce à leur menu savoureux, leur accueil incomparable et l’ambiance unique qui règne à leur table. Le dévouement de Laurie et d’Olivier pour les produits locaux et les expériences authentiques se traduit dans chaque plat.

Ces deux lauréats repartent avec un prix totalisant près de 1 400 $, comprenant entre autres des adhésions à Destination Beauce ainsi qu’une couverture promotionnelle pour la prochaine année.