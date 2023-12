C’est la semaine dernière qu’avait lieu le lancement du programme de don planifié pour la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, qui vise à assurer la pérennité de l'organisme, mais également à rendre éternels ses donateurs.

Ce nouveau programme permet de soutenir la cause en planifiant un don de différentes façons: vis l'assurance-vie, un legs, un don de valeur immobilière, REER ou FERR, rente de bienfaisance et encore plus.

« Je me suis longtemps demandé ce qu’on allait retenir de moi lorsque je ne serai plus là. Est-ce que je vais laisser une trace ou simplement disparaitre? Qu’est-ce qu’un héritage réellement? Comment je souhaite que les gens se rappellent de moi? Le programme de don planifié cherche à rendre les gens éternels! Nous souhaitons rendre hommage à ceux et celles qui auront choisi, de leur vivant, de laisser cette marque dans la communauté », a fait remarquer Chantal Quirion, directrice générale de la Fondation du cœur et du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin

« Je suis très heureux d’avoir accompagné la Fondation du Cœur dans l’implantation de ce programme de dons planifiés qui rend réellement ces donateurs éternels. Le programme a été réfléchi de façon à ce que la Fondation n’utilise que les intérêts des dons reçus dans le but de faire vivre chaque donateur pour toujours. De ce fait, les donateurs sont éternels et assurent la pérennité de l’organisation pour toujours », de dire Claude Lestage, consultant senior en gestion philanthropique et expert-conseil en dons planifiés, qui a présenté et expliqué le fonctionnement du programme.

Rappelons que la Fondation du cœur Beauce-Etchemin amasse des dons pour assurer l’accessibilité aux programmes et activités de prévention, de réadaptation et de maintien du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, en plus du développement et de la pérennité du Pavillon.