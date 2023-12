Un Noël réussi pour ceux qui n'en auront pas en famille cette année

La féérie de Noël et le bonheur régnait au dîner de Noël organisé par l’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS), qui se tenait hier après-midi au sous-sol de l’église Assomption à Saint-Georges.

C’est lorsque la Ville de Saint-Georges a annoncé qu’elle n'organiserait pas de Fêtes cette année, que l’idée de cette rencontre est née. « Moi ça m’a touché personnellement parce que j’ai déjà vécu ça, donc je voulais faire un Noël pour les gens sans Noël », a confié Anne Roy, responsable de la Promotion de la Santé à l'ABBS.

L’objectif était d’inviter des partenaires de l’ABBS qui œuvrent aussi auprès des aînés à venir faire connaître leurs produits. Plusieurs d’entre eux ont donc tenu des kiosques à cet événement et ont offert des cadeaux aux participants. Il s'agit de: Alphare, CEPS, TSS-CA, Aide Chez-soi, Société Alzheimer Chaudières-Appalaches et le Comptoir Régional de Beauce.

Chacun de ces partenaires pouvait inviter cinq personnes ou plus. Ainsi, l’événement est allé rejoindre près de 100 personnes qui ne font pas nécessairement toutes affaire avec l’ABBS habituellement.

« Ce sont des gens qui ne se connaissaient pas du tout les uns des autres et on les a mis ensemble pour faire des jeux », a expliqué Anne Roy. « Il y a eu de la musique et un lunch aussi. »

Les gens sont repartis avec des étoiles plein les yeux et des cadeaux plein les mains.

Le réseau FADOQ (Fédération de l'Âge d'Or du Québec) et Samuel Poulin étaient parmi les principaux partenaires.