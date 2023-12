Un beau sapin tout illuminé devant l'hôpital de Saint-Georges

La Fondation Santé Beauce-Etchemin a lancé une nouvelle tradition en procédant, hier soir, à l’illumination d'un arbre de Noël devant l'entrée principale de l’hôpital de Saint-Georges.

Une centaine de personnes, dont de nombreux enfants, étaient présentes pour la cérémonie, incluant le président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, Patrick Simard, et la présidente de la Fondation, Manon Veilleux.

L'illumination s'est faite sous les chants de la chorale Les Rossignols.

« Noël est un moment de célébrations mais aussi un temps de partage, d'amour et de soutien envers ceux qui en ont le plus besoin. Nous sommes ici, non seulement pour admirer la splendeur de cet arbre illuminé, mais surtout pour soutenir une cause qui touche le coeur de chacun d'entre nous, la santé. Un trésor inestimable dont certaines personnes ne jouissent pas pleinement. [...] Mais elles peuvent compter sur le soutien inestimable de la Fondation Santé Beauce-Etchemin [qui incarne] l'esprit de générosité et d'entraide nécessaires aux personnes malades qui traversent ces épreuves, à leurs familles qui les accompagnent, et aux membres du personnel de l'Hôpital de Saint-Georges et de nos autres centres qui offrent des soins et services », a déclaré M. Simard lors de la cérémonie.

Le sapin compte quelques 10 000 ampoules qui ont été financées par des dons et le soutien de plusieurs partenaires, dont Bourque Électrique de Saint-Georges. Ces «lumières d'espoir» seront actives jusqu'au 3 janvier prochain.