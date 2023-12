Deux collectes de sang cette semaine

À la suite d'un sondage et d'une rencontre publique de paroissiens, le Comité de consultation et d’organisation locale (CCOL) de l'Église de Saint-Prosper a décidé de lancer une campagne spéciale de financement pour procéder à la réfection de la toiture et du clocher du bâtiment. Les responsables évaluent qu'il en coûtera environ 400 000 $ pour ...