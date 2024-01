Urgence à l'Hôpital de Saint-Georges: le taux d'occupation à plus de 180%

En janvier, à l’occasion du Mois de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches espère orienter les personnes vivant avec un trouble neurocognitif et les partenaires de soins vers du soutien, des connaissances et la communauté pour qu’ils ne doivent pas affronter seuls ce parcours. Avec plus d’un ...