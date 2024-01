Concours Toastmasters: trois prix pour le club de Saint-Georges

Deux représentants du club Toastmasters de Saint-Georges se sont distingués en remportant trois places de premier plan lors du concours de discours du secteur 91, présenté hier, et qui rassemblait les clubs de l'Université Laval de Québec ainsi que ceux des villes de Rimouski, Rivière-du-Loup, Lévis et de la capitale beauceronne.

En effet, Averty Ndzoyi a remporté la première place au concours de discours préparé, alors que sa compatriote, Cathy Breton, a obtenu la 2e place dans cette même catégorie. Signalons que Mme Breton est aussi la présidente du club georgien.

De plus, M. Ndzoyi a également décroché la première place au concours de discours improvisé. Notons que le Beauceron avait déjà remporté le même concours l'année précédente et avait atteint la troisième place en français lors du concours de district 61 de Toastmasters.

Maintenant, les deux lauréats auront l'honneur de représenter le secteur 61 lors du concours de la Division Un dans quelques mois. «Cette victoire témoigne du talent exceptionnel des membres et renforce la réputation du club Toastmasters de Saint-Georges en tant que foyer d'excellence dans le développement des compétences en communication et en leadership», a indiqué Diane Vincent, vice-présidente à la formation.

Rappelons que Toastmasters International est une organisation à but non lucratif dédiée au développement des compétences en communication et en leadership.