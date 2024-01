Un tout premier CPE à Saint-Honoré-de-Shenley

La nature faisant bien les choses, c'est sous une neige floconneuse que l'on a procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle des installations Les Flocons d’Or, le tout premier centre de la petite enfance à Saint-Honoré-de-Shenley.

L'événement s'est déroulé en présence du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, de la promairesse, Karine Champagne, de la directrice générale du CPE, Joëlle Girard ainsi que la présidente du conseil d'administration, Karine Lagueux.

L'établissement compte 21 places pour les familles de la municipalité et des environs, dont cinq sont réservées aux enfants âgés de moins de 18 mois. Il est en opération depuis le 15 janvier. On y trouve sept employés qui comblent les cinq postes de travail.

Le centre prend place dans l'édifice municipal qui abrite la Bibliothèque André-Mathieu. Les travaux d'aménagement ont coûté 589 000 $. L'investissement total atteint presque le million, majoritairement versé par le gouvernement du Québec.

La promairesse, Karine Champagne, a rappelé que le projet avait émergé voilà plus de huit ans et que cet aboutissement venait combler les besoins des parents dont les horaires de travail sont plus étendus que du 9 à 5.

Pour sa part, le député Poulin s'est dit « très ému » par la cérémonie d'aujourd'hui. « Dans mon premier mandat, j'ai pris ce dossier à bras le corps [...] J'ai travaillé très fort avec le ministre de l'époque, Mathieu Lacombe, et avec la communauté locale en 2022. Aujourd'hui, nous livrons les places pour les enfants et les familles. Je crois sincèrement au développement de nos villages », a-t-il fait remarquer.

Les Flocons d'Or représente la quatrième installation sous la supervision du CPE Boutons d’Or, qui compte également Saint-Gédéon, Saint-Ludger et Saint-Georges. Un 5e établissement s'ajoutera pour ce CPE, au cours de la prochaine année, avec le projet de 59 places à Notre-Dame-des-Pins. Pour Beauce-Sud, deux autres entreprises devraient aboutir au cours des 12 prochains mois, a indiqué M. Poulin, soit à La Guadeloupe (29 places) et à Saint-Prosper (52 places).