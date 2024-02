L'APBB préconise les bonnes pratiques pour le chauffage au bois

Le chauffage au bois est partie intégrante de la culture québécoise. Se protéger du froid a toujours été une priorité pour tous les humains vivant sous cette latitude, et le chauffage au bois est un moyen simple, économique et efficace de le faire.

Dans les villes toutefois, sous certaines conditions atmosphériques, la concentration d’appareils de chauffage vétustes et non performants peut causer des problèmes respiratoires en raison de l’émission massive de particules fines dans l’air. Ce phénomène, qu’on appelle le « smog », devient alors un problème de santé publique.

La Ville de Québec s’est dotée récemment d’un nouveau règlement qui lui permet de décréter une interdiction préventive d’utiliser tout appareil à combustible solide, même s’il est certifié, afin de limiter l’émission de particules fines et d’autres polluants quand la qualité de l’air se détériore.

Sans commenter directement cette décision de la Ville de Québec, l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) pense qu’il y a un travail de sensibilisation à faire en amont, pour sensibiliser les personnes qui ont un poêle à bois de bien l’utiliser. Par exemple, brûler du bois sec plutôt que du bois vert fait une grande différence dans l’émission des particules. Il importe aussi de ne pas brûler de vidanges ou autres choses que du bois dans son poêle.

De plus, les nouveaux poêles certifiés, qui répondent aux normes, font une grosse différence sur la qualité de l’air.

Ces données existent et les gouvernements, municipaux ou autres, devraient en tenir compte dans leurs restrictions temporaires. D’ailleurs, pourrait-on penser à des programmes incitatifs de remplacement des vieux poêles ?

Même si « en campagne » ces problèmes d’émission de particules fines se posent avec moins d’acuité, puisque les concentrations d’appareils de chauffage sont moindres qu’en ville, certaines agglomérations en région peuvent connaître des problèmes de smog.

Rappelons toutefois qu’au Québec il y a une question de sécurité de la population qui doit pouvoir se chauffer en hiver, en cas d’urgence. On n’est pas à l’abri d’un grand verglas ou de tempêtes de vent qui peuvent causer des pannes de réseau. Les experts disent même que ces événements vont s’accentuer en raison des changements climatiques.

Décréter certaines journées d’interdiction, lorsque la pression atmosphérique fait en sorte que l’air reste au sol avec ses particules fines en suspension, est selon l'APBB une bonne pratique en regard de la santé publique, mais interdire complètement le chauffage au bois serait une erreur. Sans oublier que, lors des périodes de froid intense, où le réseau électrique est fortement sollicité, les chauffages d’appoint sont importants.

Comme on le voit à Québec, l’obligation réglementaire est remise en cause. Il faut sûrement commencer par une sensibilisation sur les bonnes pratiques du chauffage au bois, incluant le remplacement des poêles non performants.