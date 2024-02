Les membres de l’APTS ont majoritairement adopté l’entente de principe

Réunis en assemblée générale spéciale, suite à sept séances successives entre le 31 janvier et le 19 février, les membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) du CISSS de Chaudière-Appalaches se sont prononcés à 80,6% en faveur de l’entente de principe convenue avec le gouvernement du Québec.

« Après un an et demi de négociations et une mobilisation sans précédent, c’était maintenant au tour des membres de l’APTS de voter pour ou contre cette entente. C’est leur négociation, et le dernier mot leur revenait. Pour Chaudière-Appalaches, la réponse est claire, l’entente est acceptée à la majorité », a annoncé Mélanie Lapointe, représentante nationale.

Rappelons que les délégués du conseil général de l’APTS ont décidé, le 4 janvier dernier, de recommander cette entente aux membres de leurs établissements lors d’une tournée d’assemblées générales spéciales. Le résultat global des votes - qui se tiendront partout au Québec - sera connu à la fin de cette tournée, qui se termine demain.