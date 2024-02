Journée «Portes ouvertes» au manège militaire de Beauceville  

Dans le cadre des Rendez-Vous d’Hiver Beauce Auto Ford Lincoln, le manège militaire de Beauceville du Régiment de la Chaudière tiendra une Journée Portes ouvertes ce dimanche le 25 février, de 13 h à 15 h.

L'événement est conjointement organisé avec le Corps de cadet 619.

C’est une rare opportunité pour les citoyens d’en apprendre plus sur les deux organisations distinctes réunies au même endroit ainsi que de pouvoir visiter les installations militaires, normalement fermées au public.

Des membres des deux organisations seront sur place pour échanger avec les citoyens ainsi que présenter le matériel qu’ils utilisent. De plus, les armes utilisées par le Régiment de la Chaudière seront exposées et le simulateur de tir d’arme légère (STAL) sera ouvert au public. Il est important de noter que seuls les visiteurs de plus de 18 ans pourront essayer le STAL.

Le Régiment de la Chaudière est une unité d’infanterie de la Réserve de l’Armée canadienne composée de « citoyen-soldat » qui a ses racines bien ancrées dans la région. Les membres actifs et anciens ont à cœur de partager leur histoire liée à la communauté beauceronne et leur fierté de participer à mettre en valeur l’apport du régiment dans la collectivité.