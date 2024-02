Un échographe obstétrique qui fait la différence

En 2023, la Fondation Santé Beauce-Etchemin a fait l’acquisition d’un échographe obstétrique pour le département de radiologie de l’Hôpital de Saint-Georges.

Cet appareil, plus qu’utile, permet à l’équipe obstétrique de procéder à des échographies de clarté nucale du 1er trimestre, un examen servant au dépistage des principales trisomies et des anomalies anatomiques précoces chez le fœtus.

Utilisé au centre hospitalier beauceron depuis maintenant plus de deux trimestres, cet appareil médical élimine les soucis de plusieurs parents, en leur évitant d’avoir à se déplacer à Québec comme il fallait le faire auparavant pour avoir accès à ce service. Cet examen est également souvent rassurant pour les parents, leur fournissant davantage d’informations sur le bon développement de leur enfant.

Une équipe d’obstétriciennes heureuse d’offrir ce service

Après avoir été formée à de nouvelles techniques échographiques et après quelques mois d’usage, la Dre Natasha Bédard estime qu’il s’agit d’un très bon investissement pour la santé des gens d’ici : « Depuis cet automne, nous sommes enfin prêts et en action pour procéder à l’échographie de clarté nucale du 1er trimestre. Notre nouvelle machine d’échographie payée par la Fondation permet d’offrir un service grandement apprécié des parents. »

Soulignons que la mission de la Fondation Santé Beauce-Etchemin est de favoriser l’accès à des soins de santé et de veiller à l’amélioration continue des services de santé de la région, principalement en finançant des équipements médicaux grâces à des dons.

Sachez qu’il est possible de faire un don et de soutenir la Fondation dans ses diverses activités de financement tout au long de l’année. Pour plus d’informations, visitez le fondationsantebe.com.