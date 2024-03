« Est-ce que la Ville de Saint-Georges veut vraiment régler? », dit le syndicat

Les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Saint-Georges – CSN, qui représentent les salarié-es du service des loisirs et de la culture, déclencheront, ce samedi 2 mars, une grève générale illimitée.

Le syndicat regrette le manque de sérieux de l'employeur dans les négociations.

Un piquet de grève sera dressé devant le Centre sportif Lacroix-Dutil dès 10h, ce samedi pour montrer leur mécontentement.

« Nous avons fait nos devoirs : il y a eu une vingtaine de rencontres de négociation jusqu’à maintenant, a expliqué Mario Boissé, président du syndicat, à notre demande, il y a même une conciliatrice du ministère du Travail dans notre dossier depuis le 15 décembre. Nous avons démontré à plusieurs moments notre ouverture, mais comme nous l’avons dit à mainte reprise, ça va prendre de l’argent frais sur la table pour dénouer l’impasse. »

Pour la fédération, tant que la Ville de Saint-Georges ne changera pas son fusil d’épaule sur la question salariale, il n’y aura pas de règlements. « La proposition de l’employeur est inacceptable, car elle maintient l’appauvrissement des travailleuses et des travailleurs alors qu’il y aurait plutôt un rattrapage à faire. En 2024 ce n’est pas normal que des syndiqués s’appauvrissent, on ne peut pas cautionner ça ».

« On peut se poser la question : est-ce que la Ville de Saint-Georges veut vraiment régler ?, a indiqué Barbara Poirier, présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN). Parce qu’à chaque fois qu’elle a eu une chance d’avancer, elle ne l’a pas fait. Un moment donné c’est beau les plans de contingences et les annulations, mais si on veut donner les services à la population sur le long terme, ça va prendre des employés et une convention collective signée. »

Le syndicat regrette aussi que la Ville décide d'annuler les divers événements prévus les prochaines semaines, plutôt que de continuer les négociations.