Catherine Veilleux est la présidente d'honneur du 16e souper-bénéfice au homard

L’indice de grande vulnérabilité, où la pauvreté économique rencontre la pauvreté sociale dans la population âgée de 15 ans et plus, atteint 6,96 %, à Saint-Georges, selon une étude commandée par la Fondation pour l’alphabétisation. En comparaison dans deux autres villes de Chaudière-Appalaches, cet indice est à 5,67 % pour Lévis et à 6,95 % à ...