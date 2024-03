Venture organise une vente de tapis au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin

L'entreprise Tapis Venture a annoncé une vente de tapis d'entrée à petit prix, qui se tiendra ce vendredi 15 mars, dans l'usine de la 120e rue à Saint-Georges.

Le but de cet événement est d'amasser un maximum d'argent pour le Cardiothon de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin.

L'événement est ouvert à tous et il sera possible de profiter de tapis de toute taille dès 5 $ et de toutes catégories (utilitaire, décoratif, tapis de patio et name it). La vente débutera dès 14 h à la porte 11 de l'usine de la 120e rue, pour se terminer à 19 h, ou jusqu'à épuisement des stocks. À noter aussi que les transactions se feront seulement en argent comptant.

Les profits générés par les ventes seront intégralement reversés au Cardiothon, présidé cette année par Richard Duval, président-directeur général de Tapis Venture.

« Tapis Venture s'engage non seulement à offrir des produits de haute qualité à ses clients, mais aussi à contribuer activement au bien-être de notre communauté. Ensemble, faisons de cet événement un succès retentissant pour une cause qui nous tient à cœur », a souligné le communiqué de l'entreprise.

Pour rappel, le Cardiothon se déroulera ce samedi 16 mars de 8 h à 20 h au gymnase du Pavillon du coeur Beauce-Etchemin. L'objectif de cette année est de récolter près de 200 000 $ pour continuer la lutte contre les maladies chroniques.

Il est possible d'avoir plus d'information en se rendant sur la page Facebook de l'événement en cliquant ici.