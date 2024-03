Plus de 15 000$ amassés pour le Club Parentaide Beauce-Centre

La soirée Vins et fromages organisée le vendredi 15 mars au Club Parentaide Beauce-Centre a permis d’amasser un peu plus de 15 000 $ pour le comptoir d’aide alimentaire de l’organisme.

Cet événement mettant de l’avant des produits locaux et régionaux a rassemblé plus de 140 convives.

Encore une fois cette année, l’organisme a dépoussiéré le concept du Vins et fromages pour son seul événement-bénéfice annuel, modifiant quelque peu sa formule et en misant davantage sur des produits locaux et régionaux. Que ce soient les spiritueux importés par une entreprise locale ou encore les fromages et les charcuteries, presque tout provenait du Québec, et ce, en grande partie grâce à la générosité des nombreux commanditaires.

« En 2022, nous comptions environ 28 à 30 bénéficiaires lors de la remise des boîtes d’aide alimentaire. Dans la dernière année, ce nombre a grimpé jusqu’à 50 bénéficiaires. Il est donc évident que nous répondons à un besoin essentiel », a souligné Jean-Guy Morin, directeur des opérations de l’organisme.

Pendant la soirée, les convives ont pu apprécier des performances de David Latulippe, chanteur originaire de Tring-Jonction qui incarne actuellement le rôle de Zéro Janvier dans la nouvelle mouture de Starmania en Europe ainsi que de l’animateur-radio et chansonnier Nick Cloutier qui ont tous deux généreusement offert leur présence à l’événement.

En plus des députés Richard Lehoux et Luc Provençal, ainsi que les élus de chacune des municipalités de la MRC Beauce-Centre, on comptait parmi les invités de nombreuses personnalités d’affaires de la région.