Beauce-Nord: plus de 275 000 $ pour des infrastructures adaptées aux aînés

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a avisé qu'un soutien financier de 276 978 $ a été octroyé à trois municipalités de la circonscription dans le cadre du nouveau « Programme d’infrastructures municipales pour les aînés » (PRIMA).

L'élu en a fait l'annonce au nom de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, ainsi que de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest,

Cette aide financière est attribuée aux municipalités suivantes pour la concrétisation des projets proposés et retenus :

• Saint-Jules : 76 978 $ - Infrastructures de loisirs & ajout de mobiliers urbains pour les aînés

• Saint-Frédéric : 100 000 $ - Revitalisation du parc pour une accessibilité universelle

• Saints-Anges : 100 000 $ - Remplacement de la rampe d'accès au centre communautaire

« Je me réjouis du soutien de mes collègues Sonia et Andrée pour la concrétisation de ces projets dans trois localités de Beauce-Nord. Cela témoigne du sérieux de l’engagement des municipalités de Saint-Jules, Saint-Frédéric et Saints-Anges auprès des personnes aînées, et de l’écoute de notre gouvernement pour offrir une réponse adaptée aux besoins des Beaucerons. Je remercie toutes les personnes qui se sont investies dans cette démarche et je salue leur dévouement au mieux-être de la collectivité », a souligné Luc Provençal.

Le PRIMA a pour but d'appuyer les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population. Il permet l’octroi de financement aux municipalités ayant adopté une politique des aînés et un plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA), pour la réalisation de travaux d’infrastructures et d’aménagements répondant aux besoins des personnes aînées.

L'aménagement des espaces de vie est primordial pour le bien-être, l'engagement social et la sécurité des personnes âgées. La possibilité pour elles de vieillir dans les communautés où elles ont vécu longtemps dépend de la capacité de ces lieux à s'adapter à leurs besoins et capacités.

« Nos aînés jouent un rôle important dans notre société. Les projets annoncés aujourd’hui permettent de répondre à leurs besoins, au cœur des communautés. Merci aux municipalités et aux MRC qui contribuent à l’épanouissement collectif des aînés, en mettant en place des initiatives locales et bénéfiques pour l’ensemble de la population. Nous avons tout à gagner de continuer à rendre nos milieux attractifs et sécuritaires pour les aînés du Québec », a mentionné Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé.