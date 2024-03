Parler en français… et en québécois, ça s’apprend dans le plaisir! 

Le CJE Beauce-Sud, Alphare et la Municipalité de Saint-Éphrem profitent de la Journée internationale de la Francophonie pour rappeler l’importance de parler en français et l’immense défi que cela représente pour les personnes immigrantes nouvellement arrivées au Québec.

Ainsi, pour aider les travailleurs et les membres de leur famille qui viennent les rejoindre en terre beauceronne, le CJE Beauce-Sud et Alphare offrent, depuis cinq ans déjà, les groupes de conversation Placotons… en québécois!. Ces groupes se veulent un complément au service de francisation bien établi sur le territoire et offert par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin. Axés sur la pratique et le quotidien, ces groupes représentent une occasion de plus de parler en français.

Dans des petits groupes de six à huit personnes animés dans le plaisir par des bénévoles ou des formateurs, les personnes inscrites se réunissent chaque semaine pour discuter de ce qu’ils ont vécu dans leur quotidien, comme une visite au garage, un rendez-vous chez le médecin ou une conversation avec des collègues, bref, des situations où elles ont appris de nouveaux mots et ne sont pas certaines d’avoir bien compris. On y pratique la bonne prononciation des mots et on tente de mieux comprendre les expressions québécoises et même les expressions beauceronnes.

Répondant aux besoins d’apprendre des personnes immigrantes qui veulent s’intégrer et se faire une place chez-nous, les groupes de « placoteux », comme on les appelle, sont aussi offerts dans la municipalité de Saint-Éphrem depuis l’automne 2023 et s’ajoutent donc aux groupes présents à Saint-Georges, plus précisément au CJE Beauce-Sud et chez Alphare.

Afin de promouvoir ces groupes de conversation de façon cohérente et uniforme, les trois organisations se sont dotées d’un visuel commun, attirant et simple à comprendre. Toutes les personnes immigrantes intéressées sont les bienvenues et peuvent contacter l’une ou l’autre des trois organisations pour s’inscrire gratuitement à ces groupes.

Légende photo : Céline Leclerc, formatrice en français et calcul chez Alphare et Sandy Létourneau, agente d’intégration et de sensibilisation en immigration au CJE Beauce-Sud, toutes deux responsables des groupes « Placotons… en québécois! »

groupes à la Municipalité de Saint-Éphrem. (Crédit photo : Marie Lafrance)