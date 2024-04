Sécurité en voyage : le CALACS lance une campagne contre les drogues du viol

Le Centre d'Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel (CALACS) de la région Chaudière-Appalaches a lancé, ce mercredi 3 avril, une campagne de sensibilisation intitulée « Teste c'que tu peux pas voir ».

Ce mouvement a été décidé en réponse à une augmentation alarmante des agressions sexuelles facilitées par ces substances, touchant toutes les catégories de personne.

Pour le lancement de cette campagne, le CALACS prend en exemple l'histoire de Madame X. Victime d'une agression sexuelle durant un séjour au Mexique, son récit revient sur une nuit d'horreur où, célébrant son 45e anniversaire, elle a été droguée et agressée.

Face à ce fléau, le CALACS Chaudière-Appalaches a décidé d'agir : « Au CALACS Chaudière-Appalaches, nous recevons de plus en plus de demandes d’aide reliées aux agressions

sexuelles impliquant les drogues du viol, et celles qui ont eu lieu lors de voyages sont de plus en plus fréquentes », a expliqué Julie Houde, responsable de la garde psychosociale et des communications au sein de l’organisme.

En collaboration avec des agences de voyages, la campagne vise à doter les voyageurs de tests de dépistage des drogues du viol, espérant ainsi prévenir de nouveaux cas.

Ces kits de dépistage, distribués gratuitement aux agences partenaires, se présentent sous la forme d’un sous-verre facile à utiliser, une approche innovante pour encourager la vigilance sans alarmer outre mesure.

« Nous avons sollicité leur collaboration pour conscientiser davantage les voyageurs à cette problématique. Les agences participantes ont reçu gratuitement plusieurs tests de dépistage des drogues du viol, qui se présentent sous la forme d’un sous-verre, afin qu’elles puissent leur son tour les remettre à leurs clients. Nous tenons à préciser que nous ne disons pas que voyager est dangereux! Ce type d’intoxication peut arriver partout et à n’importe qui », a détaillé Marie-Pier Brousseau, directrice générale de l’organisme.

Au-delà des voyages, le CALACS Chaudière-Appalaches étend aussi sa campagne de prévention aux festivals de la région cet été, témoignant de son engagement à combattre ce phénomène sur tous les fronts.

Cette campagne de sensibilisation marque un tournant dans la lutte contre les violences sexuelles, rappelant la nécessité d'une vigilance constante et de la solidarité dans la prévention.

Pour rappel, le CALACS Chaudière-Appalaches vient en aide aux personnes qui ont été victimes d’agression sexuelle et à leurs proches. L’organisme s’implique également dans les écoles, les organismes et les entreprises afin de faire la sensibilisation et de la prévention. Il offre aussi des formations à la carte aux professionnels de différents milieux.