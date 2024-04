Le CISSS Chaudière-Appalaches met en lumière ses bénévoles

Du 14 au 20 avril 2024, se déroule la Semaine de l'action bénévole, une initiative nationale visant à mettre en valeur et à remercier les bénévoles pour leur engagement.

Cette année, sous le thème « Bénévoler, c’est brillant! », le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches prend l'initiative de souligner l'impact significatif de ses bénévoles.

« Les bénévoles apportent leur dévouement et leur compassion à chaque instant. Leur engagement altruiste est une source d'inspiration pour nous tous au CISSS de Chaudière-Appalaches. Au nom de toute notre équipe, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers chacun d'entre eux pour leur contribution inestimable », a souligné Patrick Simard, président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches.

En effet, les bénévoles du CISSS s'engagent dans une variété d'activités, notamment dans les hôpitaux, CHSLD, centres de réadaptation, et centres de jour. Ils soutiennent aussi les usagers, les résidents, ainsi que leurs familles à travers des activités sociales, récréatives ou administratives.

Initiée par la Fédération des centres d'action bénévole du Québec (FCABQ), cette semaine spéciale est aussi l'occasion de rappeler l'importance du bénévolat : « Prendre part à l’action bénévole, c’est apporter son étincelle là où l’on aura toujours besoin de plus de lumière. Si briller veut dire se distinguer avec éclat, on peut donc affirmer haut et fort que bénévoler, c’est brillant! ».

Pour les intéressés, il est possible de contacter l'organisation au 1 833 830‑7500 ou par courriel à [email protected], afin de découvrir les diverses opportunités disponibles.

Pour plus d'informations sur comment vous pouvez vous impliquer et apporter votre aide à la communauté, visitez le site Web de l'organisation à benevolatensante.ca.