La santé et la sécurité avec les palettiers d’entrepôts

Pour une entreprise ayant à jongler avec des tonnes de marchandises et un entrepôt de produits plein à craquer, il peut être plus que pertinent de se renseigner sur les différents systèmes d’entreposage industriels. En effet, ces derniers pourraient grandement influencer l’efficacité des opérations et du chargement de la manutention, comme c’est le cas avec un palettier. La santé et la sécurité au travail sont toujours aussi importantes avec ce genre d’installation!

Qu’est-ce qu’un palettier?

Le palettier, qu’on surnomme également « rack de rangement », est un système d’étagères composées d’acier ou de métal et qui sert au stockage de palettes de la marchandise reçue ou à expédier. Bien que les charges palettisées peuvent être rangées sur de tels racks, ces derniers peuvent également accueillir des produits qui ne sont pas sur des palettes, comme des pneus. Les palettiers sont composés de barres verticales sur lesquelles sont fixées d’autres barres, cette fois-ci horizontales. Tout dépendamment de leur taille, ces étagères peuvent contenir de deux , trois et même plus palettes en hauteur.

Quand vient le moment de la manutention, il est d’ailleurs essentiel de passer en revue certaines normes et bienfaits en matière de sécurité avec les palettiers.

Une vérification cruciale

Au sein d’une entreprise, la santé et la sécurité des travailleurs constituent généralement le point d’orgue des opérations. Ainsi, pour que tout se déroule sans encombre et qu’aucun accident de travail ne vienne assombrir le bilan au sein de l’entreprise, par exemple lors de la manutention de la marchandise, il est nécessaire de faire appel à un gestionnaire qualifié dans le domaine, car les palettiers peuvent devenir un sérieux danger pour les autres, s’ils sont mal utilisés et mal entretenus.

Ainsi, on devrait toujours s’assurer que les palettiers ont été planifiés et conçus pour supporter de lourdes charges. Autrement, des palettiers d’entrepôt défaillants pourraient endommager les produits stockés et devenir un danger pour les travailleurs. En ce sens, pour éviter que les palettiers d’entreposage ne s’effondrent sur le sol à la moindre charge déposée, il faut s’assurer qu’ils soient installés correctement. Les palettiers doivent donc être au niveau, solidement ancrés au sol et les lisses fixées adéquatement. Par ailleurs, l’entreposage et le chargement des palettiers par voie de manutention sont plus qu’importants pour éviter tout effondrement des étagères.

C’est pourquoi le poids des marchandises entreposées ne doit pas dépasser outre mesure la charge maximale indiquée par le fabricant. Le responsable de la sécurité doit donc s’assurer de façon constante que les techniques de chargement sont appropriées et sécuritaires. Ce dernier vérifiera également que les matériaux plus fragiles et dangereux (comme ceux qui sont inflammables ou sous forme gazeuse) soient posés dans des endroits appropriés.

Espacement entre les systèmes de rangement

Le gestionnaire de la santé et de la sécurité au sein d’une entreprise doit vérifier que les allées de l’entrepôt sont suffisamment dégagées pour que les véhicules de chargement puissent se déplacer librement et se rendre aux produits stockés sans encombre. Des procédures pourraient être mises en place pour libérer les allées des marchandises, prévenant ainsi les déversements et les collisions. Il n’y a pas à dire, avec de telles normes de protection pour la santé et la sécurité d’autrui, c’est toute l’entreprise qui pourra jouir d’un espace de stockage bienveillant et sécuritaire.