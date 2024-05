L’Exposition Saint-Prosper de retour du 16 au 19 mai

Le comité organisateur de l’Exposition Saint-Prosper est fier d’être de retour pour une 53e édition cette année. Il invite toute la population à l’évènement qui se déroulera du 16 au 19 mai prochain au Centre Récréatif Desjardins.

L’Exposition est un évènement rassembleur où plus de 40 exposants (artisans et commerçants) de la région et d’ailleurs seront présents samedi et dimanche pour exposer leurs produits et services. Le weekend sera rempli d’activités pour toute la famille, de la musique et des exposants variés.

En règle générale, l’entrée et la participation aux activités sont gratuites, sauf pour quelques activités où une légère contribution est nécessaire.

Principales activités

Le tournoi de whist, qui aura lieu le jeudi 16 mai, ainsi que le bingo, le vendredi 17 mai, entameront l’Expo comme le veut la tradition. Samedi et dimanche à partir de 11h, les enfants pourront s’amuser grâce aux jeux gonflables, aux mascottes et à un parcours de mini-putt. Nouveauté cette année : un spectacle avec des poules savantes à 10h30 le dimanche matin! Un bingo pour enfants aura aussi lieu le dimanche à 13h00 ainsi qu’une kermesse à partir de 14h.

Samedi soir, les amateurs de bières et saucisses auront la chance de déguster plusieurs produits soigneusement choisis par Andrew Doyon de Beauce Bœuf et Mathieu Bélanger, le tout dans une ambiance festive mise en musique par Les Naufragés. Plus tard en soirée, le groupe Road Trip Country Band enflammera les planches de la scène principale sur la patinoire.

Dimanche, au menu : tournoi de poches, le traditionnel 5 à 7 avec Nicolas Loignon et souper hot-dog, Parceros Band ainsi que le grand tirage de notre habituelle soirée voyage.

Pour la programmation complète, consultez le site web de l’évènement : www.expostprosper.com

Le comité organisateur de l’évènement tient à souligner que la majeure partie des recettes encaissées seront redistribuées à des organismes de la communauté.

L’Exposition de Saint-Prosper, le rendez-vous annuel des gens d’ici !