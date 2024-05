Une pause beauté offerte aux résidentes du Manoir du Quartier 

Les élèves de la formation Esthétique, du centre de formation professionnelle Pozer (CFP Pozer) ont offert, hier, une journée de beauté aux résidentes du Manoir du Quartier de Saint-Georges.

Cette activité avait comme objectif de favoriser les interactions intergénérationnelles, tout en mettant en pratique les apprentissages sur le savoir-être professionnel des élèves. Le tout dans une approche bienveillante pour prendre soin des personnes aînées

Les élèves se sont déplacées au Manoir du Quartier pour offrir plusieurs soins esthétiques: maquillage léger, exfoliation des mains, masque des mains, massage et mise en beauté. Les soins étaient adaptés aux besoins des résidentes et étaient offerts dans un climat de douceur et de détente, lequel était aussi propice aux discussions.

Pour les élèves, cette activité a été l’occasion de démontrer leurs connaissances et leur empathie envers une clientèle âgée, valorisant ainsi leur formation et leur future carrière. En allant à leur rencontre dans un contexte de soins esthétiques, elles ont aussi eu accès à des conversations enrichissantes.

L’activité a été un réel succès et autant les élèves que les résidentes souhaitent renouveler l’expérience.

Cette journée a été possible grâce à l’implication des élèves en Esthétique, de leur enseignante, Maude Couture, de la travailleuse sociale du CFP Pozer, Louise Gagné, et des membres du personnel du Manoir du Quartier, spécialement Chloé Poulin, technicienne aux loisirs et Peggy Poulin, propriétaire du Manoir du Quartier.