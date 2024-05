Que diriez-vous de faire des dons de garage?

Le Défi Mont-Dons, organisé par cinq étudiantes en comptabilité et gestion du Cégep Beauce-Appalaches, a permis d'amasser plus de 5 000$ pour la Fondation 24 h Tremblant venant en aide aux enfants malades. Mia Bolduc, Marie-Florence Séguin, Mélodie McCutcheon, Maïa Lessard et Victoria Roy ont présenté cet événement au Mont-Orignal à Lac-Etchemin ...