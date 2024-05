Trois bénévoles de la Beauce reconnus par la FADOQ

C'est lors de l'Assemblée générale annuelle de la FADOQ des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, qui s'est tenue récemment, que trois membres de la Beauce ont été reconnus par l'organisation comme Bénévole de l'année.

Pour le secteur Beauce, l'honneur est revenu à Micheline P. St-Laurent, qui a présidé la FADOQ de Saint-Zacharie pendant plus de 15 ans. Elle a notamment coordonné la collecte des cotisations et orchestré diverses activités, dont des après-midis de partie decarte et de bingo, ainsi que des événements festifs.

Dans le secteur Haute-Beauce, la reconnaissance est allé à Léon-Marie Jacques, qui est membre du Club FADOQ de Saint-Frédéric de Beauce depuis plus de 25 ans, dont 10 ans en tant que président du club local. Impliqué dans diverses initiatives bénévoles, il coordonne le soutien dans le secteur Haute-Beauce depuis deux ans, et participe activement au Comité d'Action Bénévole de Beauce-Etchemin depuis six ans.

Enfin, Pauline Audet est une membre engagée de la FADOQ depuis 1998, au club de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, où elle a occupé plusieurs postes dont présidente, poursuivant son engagement après 2022. À 80 ans, elle reste active, participant à diverses activités communautaires. Elle a reçu la reconnaissance pour le territoire de la Nouvelle-Beauce.