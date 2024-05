Déjeuner-conférence sur les faillites personnelles

Le prochain déjeuner-conférence de l’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches, portera sur les faillites personnelles et la proposition de consommateur.

Le thème sera abordé par Guillaume Therrien, syndic autorisé en insolvabilité chez Lemieux Nolet inc.

De plus en plus de personnes âgées sont obligées de déclarer faillite. En effet, plus du quart des dossiers d'insolvabilité chez les personnes âgées de 65 ans et plus au Canada se trouvaient au Québec en 2022, selon des données du Bureau du surintendant des faillites.

Comme à l'habitude, cette activité aura lieu au restaurant Le Normandin de Saint-Georges le mardi 11 juin. Le déjeuner sera servi à compter de 8 heures et la conférence aura lieu entre 9 heures et 10 h 30. Pour renseignements complémentaires et pour confirmer votre présence, communiquez avec l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches au 418 222-0000.