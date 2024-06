Une édition de tous les records au Relais pour la vie de Beauce

Le 17e Relais pour la vie de Beauce a été une édition de tous les records avec notamment 314 545$ amassés, soit presque 100 000$ de plus que le record précédent.

De cette somme, 20 000$ ont été amassés le soir même, sur place. « C’est un succès sur toute la ligne, on est très contente! (…) C’était extraordinaire! », s'est réjoui Caroline Bolduc, codirectrice de l'événement. D’autres montants sont encore entrés depuis hier soir, la somme finale sera donc de plus de 320 000$.

L’évènement a eu lieu de 16 h à minuit dans la cour mitoyenne du centre de formation professionnelle Pozer et du centre d’éducation des adultes Monseigneur-Beaudoin à Saint-Georges. Au total, 408 personnes étaient inscrites. Un nombre record puisque la plus grande participation enregistrée jusqu’alors était de 314 personnes. Parmi les participants de cette édition, il y avait 47 enfants alors que l’an dernier ils étaient moins de 10. « On a beaucoup d’enfants qui s’impliquent et qui assurent un avenir au Relais. Déjà jeune ils sont déjà conscientisés de cette cause-là. »

À la tombée du jour, vers 21 h 30, les participants allumaient les lanternes pendant qu’une personne jouait du violon. Par la suite, il y a eu un hommage aux Cowboys fringants. « Ça bouclait la boucle de l’émotion, je pense, c’était vraiment beau. »

« On est vraiment contentes de la réponse qu’on a eu de la population. Jamais je ne m’attendais à ça! Tout était parfait. »

Des prix en l’honneur des gens d’ici

Chaque année, le Relais pour la vie remet quatre prix: le meilleur participant adulte, l’équipe entreprise, l’équipe famille-amis et le participant enfant. Cette année, le comité organisateur a décidé de donner plus de valeur à ces prix.

André Longchamps, ancien maire de Saint-Éphrem, a été président du relais pour la vie de 2014 à 2018. Il est décédé en début d’année. « Il a vraiment mis Saint-Georges comme étant un Relais pour la vie important au Québec. » De ce fait, le prix pour l’équipe famille-amis porte désormais son nom. « On veut que les gens se souviennent de l’importance qu’il a eu pour le Relais pour la vie. »

Caroline Bolduc a également mentionné l’implication de Mélanie Lachance (la Fée orange). « Au début de l’année, on ne pouvait pas faire de Relais parce qu’on était juste trois dans le comité. Mélanie Lachance a fait un appel sur les réseaux sociaux pour expliquer qu’on avait besoin de gens pour s’impliquer parce qu’elle trouvait ça important le Relais. Elle voulait lui assurer un avenir. » Pour cette raison, le prix remis au jeune avec la meilleure collecte de fonds s’appelle désormais le prix Mélanie Lachance - Fée orange.