Ouvre ton coeur à l’espoir: une nouvelle image pour les 30 ans de l'organisme

L’équipe d’employées et les bénévoles du conseil d’administration d'Ouvre ton coeur à l'espoir ont profité de la 30e Assemblée générale annuelle, qui s'est tenue hier à Saint-Georges, pour dévoiler la nouvelle image graphique de l’organisme.

Le nouveau logo a été conçu autour de différents symboles représentatifs du groupe, avec une prédominance du vert, couleur symbole d’espoir. Au centre, il y a l’enfant qui est au coeur de la mission de l’organisme et de l’amour de sa famille. Une main, représentant ses proches et la communauté, tente de lui faire toucher l’espoir dans les moments les plus sombres de la maladie.

« Notre ancien logo avait été dessiné par un enfant lors d’un concours au début des années 2000. Bien qu’il fût mignon, nous voulions un logo plus optimal au niveau graphique et représentatif de notre mission. Comme nous devions refaire notre site internet qui était désuet, nous avons pensé que c’était un bon moment pour entamer notre 30e année d’existence avec une nouvelle image et le résultat plait beaucoup à nos membres », a expliqué Julie Provençale, la présidente du conseil d'administration.

Un jeune porteur d’espoir

Ce samedi 15 juin, la nouvelle image de l’organisme sera porté par Arthur, 10 ans, qui participera à la course du 21,1 km dans le cadre du Défi Beauceron à Saint-Prosper.

Comme il est maintenant en pleine forme et qu'il est conscient de ce privilège, Arthur souhaite offrir son soutien aux enfants qui n’ont pas cette chance, en recueillant des dons pour les enfants gravement malades. « Je vais courir pour eux, même si c'est difficile, même si parfois je doute et que j'ai peur de ne pas y arriver. Je vais courir en pensant à eux et en espérant que d'autres enfants en santé comme moi vont avoir le goût de faire des gestes concrets pour aider les autres » espère le garçon..

Pour la coordonnatrice de l’organisme, Dyane Plante, qui parle chaque jour avec des parents vivant avec tous les défis d’avoir un enfant malade, le message d’Arthur va bien au-delà des dons amassés. « Cette contribution leur permet d’avoir de l’aide financière, mais de voir que des gens se soucient d’eux et veulent leur permettre de rester debout pour continuer leur combat, ça fait vraiment une différence pour leur moral. Nos familles sont extrêmement résilientes et l’amour porte tout à bout de bras, mais ils ont vraiment besoin de la solidarité de la communauté pour ne pas mettre les deux genoux à terre. C’est une épreuve complexe, très intense et parfois très longue qu’ils doivent affronter quotidiennement. »

Pour encourager Arthur dans son geste de générosité — il espère amasser 2000 $, vous pouvez faire un don en cliquant ici.