Un jardin intergénérationnel à Saint-Jean-de-la-Lande

Les jardins de l'Harmonie, tel est le nom d'un projet intergénérationnel qui a été officiellement inauguré cette semaine dans le secteur de Saint-Jean-de-la-Lande de la ville de Saint-Georges.

L'éducatrice spécialisée et initiatrice du projet, Isabelle Doyon, explique que des bacs à jardin ont été construits et installés sur le site de l'école Harmonie, grâce à la participation de plusieurs parents d'élèves qui ont donné leur temps pour concrétiser l'initiatve. De même, les producteurs Les Roy de la pomme ont planté deux pommiers, un poirier ainsi qu'un prunier.

L'endroit permettra aux aînés du secteur, notamment celles et ceux qui habitent la résidence Le Campagnard, de partager leurs connaissances de jardinage et de culture maraîchère aux plus jeunes. Les élèves de l'école pourront ainsi apprendre les rudiments de cette pratique et pourront participer à la croissance du jardin en venant y travailler avec leurs parents et la fratrie. À noter que tous les résidents auront l'opportunité de venir déguster les fruits de leur labeur gratuitement.

Le projet a été rendu possible grâce au soutien principal de la Fondation TD des amis de l'environnement, et un appui du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin. Mme Doyon a aussi pu compter sur la collaboration de la directrice de l'école Harmonie, Marilyne Goulet, pour mener l'entreprise à terme.