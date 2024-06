75 jours les plus meurtriers: mieux vaut arriver en un morceau que plus tôt

Alors que les Québécois se préparent à profiter des plaisirs de l’été, CAA-Québec appelle à la prudence sur les routes. Véritable coup d’envoi des vacances, la Fête nationale marque également le début des 75 jours les plus meurtriers sur les routes du Québec, près du quart des décès y étant survenus l’an passé.

Les dernières statistiques de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) démontrent une amélioration encourageante pour l’été 2023 par rapport à 2022. En effet, on dénote une diminution des décès sur les routes de près de 20% pendant cette période critique, soit 93 personnes décédées en 2023 comparativement à 116 en 2023.

« La saison des grands déplacements est à nos portes. Bien que nous ayons eu un meilleur bilan l’an dernier, faisons preuve tous ensemble de courtoisie et de grande vigilance, peu importe notre moyen de transport choisi », a souligné André Durocher, directeur, Relations avec la communauté et sécurité routière.

Un bilan difficile pour certaines régions

Certaines régions administratives sont demeurées confrontées à leur pire moment de l’année pour le bilan 2023, selon la SAAQ. En Chaudière-Appalaches, il y avait eu 11 décès sur 35, soit 31%. Mentionnons également le Saguenay–Lac-Saint-Jean qui a connu 54% de ses décès annuels (13 décès sur 24) durant l’été, la Mauricie (5 décès sur 16, 31%), Lanaudière (8 décès sur 26, 30%), Montréal (9 décès sur 31, 29%) et l’Estrie (6 décès sur 24, 25%).

Notons que la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, en tête des régions ayant connu le pire été 2022 avec 67% de ses décès annuels avec 6 décès sur 9, a enregistré une nette amélioration en 2023 avec 1 décès sur 12, soit 8%. Même scénario pour la Côte-Nord qui a connu une amélioration avec 1 décès sur 9 en 2023, soit 11%, comparativement à 6 décès sur 15 en 2022, soit 40%.

Des conseils pour une belle saison

Selon le traditionnel sondage sur les intentions de vacances de CAA-Québec, 57% des Québécois profiteront de l’été dans la province. On peut donc s’attendre à ce que les routes soient très achalandées, particulièrement au mois d’août.

Pour contribuer à la sécurité de tous, les usagers de la route peuvent adopter les comportements suivant:

- Partager la route en faisant preuve de courtoisie envers les usagers vulnérables, comme les cyclistes, les motocyclistes et les piétons.

- Allonger la distance entre les véhicules pour avoir un temps de réaction optimal.

- Réduire sa vitesse et respecter les limites, notamment près des zones de construction, et éviter les distractions. Il s’agit là des causes les plus fréquentes d’accident.

- Appliquer les 5 préceptes de l’exploration visuelle: regarder haut et loin, élargir le champ de vision, garder les yeux en mouvement, s’assurer d’être visible et anticiper une issue de secours.

- Avec des remorques ou des véhicules récréatifs, éviter les vitesses excessives pour assurer un temps de freinage suffisant et être attentifs aux angles morts.

Rappel: augmenter sa vitesse de seulement 20 km/h sur 20 km ne fait gagner que deux minutes, mais augmente la consommation de carburant de 15%.