Rappel de boissons végétales en raison d'une contamination possible à la listeria

L’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a émis lundi un rappel concernant des marques de boissons végétales à bas d’amande, de noix de cajou, de noix de coco et d’avoine en raison de problèmes liés à la bactérie listeria.

Le rappel de l’agence s’applique aux boissons d’amande, de lait de coco, et d’amande-coco et à la boisson d’avoine de la marque Silk, ainsi qu'à la boisson d’amande de marque la Great Value.

Les produits en question ont été fabriqués en Ontario et distribués par Danone Canada, qui affirme avoir suspendu préventivement toute production et expédition provenant de cette installation tierce afin de mener une enquête approfondie.

«Nous sommes profondément préoccupés par cette situation et nous la prenons très au sérieux», a déclaré Frédéric Guichard, président de Danone Canada, dans un communiqué.

«Actuellement, par ce rappel rapide, nos efforts sont concentrés à assurer la protection des consommateurs, et à mener une enquête approfondie avec notre fabricant tiers.»

L'ACIA indique que le rappel a été déclenché par une enquête sur une épidémie de maladie d’origine alimentaire et que la possible présence de maladies associées à la consommation des produits a été signalée.

Les produits ciblés concernent certains produits réfrigérés Silk Canada vendus dans des contenants de 1,75 L à 1,89 L.

Quiconque pense être tombé malade de la listériose après avoir consommé l’un des produits rappelés, dont la plupart ont une date de péremption fixée au 4 octobre, devrait consulter un médecin.

Les produits rappelés doivent être jetés ou retournés au point de vente où ils ont été achetés.

L’ACIA affirme que les aliments contaminés par la listeria peuvent ne pas avoir l’air ni l’odeur de produits avariés, mais peuvent quand même rendre malade. Les symptômes de la listériose peuvent inclure des vomissements, des nausées, une fièvre persistante, des douleurs musculaires, de graves maux de tête et une raideur de la nuque.

La Presse Canadienne