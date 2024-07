Un appel à l'aide de la famille Gilbert-Quirion

Une récidive de cancer oblige une famille de Notre-Dame-des Pins à lancer un appel public de soutien financier, pour couvrir une partie des frais liés au traitement de la maladie.

En effet, Ghislain Quirion, qui travaille à la maintenance de bâtiments à l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière, vient de lancer une campagne de sociofinancement sur le site GoFundMe, alors que sa conjointe, Marie-Michelle Gilbert, vient d'être diagnostiquée d'une métastase au cerveau.

La tumeur est apparue après que la jeune femme de 28 ans ait réussi à passer au travers d'un cancer du sein très agressif, détecté en 2022. Après avoir reçu des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, comprenant aussi une ablation et la reconstruction d'un sein, son médecin traitant lui avait indiqué qu'il n'y avait plus aucune trace de cancer.

Or, au début de l'été, la mère de trois jeunes enfants a commencé à éprouver d'importants maux de tête, qui l'ont obligé, notamment, à laisser son emploi au centre d'appels CITAM. Puis, le 29 juillet, la famille a appris la mauvaise nouvelle. Il faut comprendre qu'une métastase cérébrale est une tumeur secondaire qui se développe au départ d'un autre cancer.

« Elle sera en arrêt de travail encore longtemps, car elle devra avoir une opération pour aller retirer le métastase dans le cerveau ainsi que la radiothérapie qui suivra », a confié Ghislain Quirion lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com. Il avoue que depuis 2022, les revenus du couple ont grandement diminué alors que les dépenses ont augmenté sans cesse (frais de déplacement pour les rendez-vous médicaux, absence au travail, etc.), en plus de devoir subvenir aux besoins de Selena, 6 ans, Noah, 4 ans et Eliah, 2 ans.

Les personnes qui voudraient soutenir la famille Gilbert-Quirion peuvent effectuer un don via la page de sollicitation GoFundMe en cliquant ici.