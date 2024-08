Un édifice de 60 logements bientôt en construction à Saint-Georges

L’édifice « Le St-Georges » verra le jour en automne 2025 au coin de la 1re avenue et de la 113e rue. Il comptera 60 logements ainsi qu’un niveau commercial.

Ce bloc-appartements de neuf étages représente un investissement d’environ 23M$ pour 14 000 pieds carrés, selon ce qui a été mentionné à EnBeauce.com par Gestion TRI. Le rez-de-chaussée accueillera le Point de Service Local (PSL) du CISSS Chaudière-Appalaches, tandis que des 3 et demi, 4 et demi ainsi que 5 et demi occuperont les étages supérieurs. Des stationnements intérieurs et extérieurs sont prévus.

Les travaux devraient commencer au mois de septembre prochain. Les promoteurs de l’édifice sont Construction CMI et Etry immobilier.

L'édifice se trouvera en face du nouveau bâtiment de Promutuel en construction actuellement.