Poupilou: une peluche pour réconforter petits et grands à la rentrée

Que ce soit pour les petits ou pour les grands, la rentrée scolaire peut être synonyme d'anxiété. Alors pour faciliter cette épreuve, une Beauceronne a créé Poupilou.

En effet, Laurence Béliveau, une designer de mode originaire de Saint-Benjamin, a eu cette idée en s'inspirant de ses propres expériences liées au trouble d’anxiété généralisée qui l'accompagne depuis son enfance. En ce sens, elle a également un profond désir d’apporter douceur et bien-être à tous les enfants qui en ont besoin. « Mon entreprise est le fruit de nombreuses recherches, d'introspection et d'une grande volonté d'apporter aux enfants ce dont j'avais moi-même besoin lorsque j'étais jeune : une grande dose de réconfort », a mentionné Laurence Béliveau, propriétaire de l’entreprise Poupilou.

Plus qu'une simple peluche

Fabriqué à partir de matériaux de grande qualité, un « Poupilou » c’est bien plus qu'une simple peluche. Lancée sur le marché au printemps 2024, cette créature réconfortante allie douceur et polyvalence, et cache dans une pochette à l'arrière une couverture incroyablement douce. Ainsi, le « Poupilou » devient un compagnon fidèle pour faciliter le retour au calme, la sieste, l’heure du dodo, voire l'introduction à la méditation.

De plus, ayant été conçu avec un souci d'écoresponsabilité et de durabilité, le « Poupilou » est facile d'entretien grâce à son système unique de coussin amovible qui permet un lavage rapide à la machine à laver.

Quatre modèles sont actuellement disponibles: le renard, le hibou, l’ours et le lapin.

Les gens intéressés peuvent visiter la boutique en ligne.