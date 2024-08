Laurence Béliveau crée Poupilou pour accompagner les enfants partout

Voir la galerie de photos

Souffrant d’un trouble d’anxiété généralisée, Laurence Béliveau s’est inspirée de son expérience personnelle et de ses observations pour donner naissance à Poupilou.

« Je regardais autour de moi et je me demandais ce qui pourrait être apporté aux enfants qui ont ce trouble-là et ça s’étend à une réflexion plus générale de “Qu’est-ce qu’ont besoin les enfants pour se sentir apaisé”. (...) J’ai eu en tête de créer un produit durable et multi-usage qui comprendrait une peluche et une couverture », a expliqué la native de Saint-Benjamin en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Cette peluche a été pensée pour être facile à nettoyer afin que les enfants (ou les adultes) puissent la promener partout sans problème. Elle peut devenir un compagnon de voyage, un soutien à la garderie ou simplement un ami à la maison. Quatre modèles sont actuellement disponibles: le renard, le hibou, l’ours et le lapin.

Ce produit est en vente sur son site internet depuis le printemps dernier.

Laurence prévoit également de tenir un blogue et de présenter des capsules vidéos avec des conseils pour accompagner les enfants pouvant souffrir d'anxiété. Elle démontrera les diverses façons d’utiliser Poupilou comme un outil pour travailler le retour au calme et la relaxation.

