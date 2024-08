Une première soirée-bénéfice pour la Société du patrimoine des Beaucerons

La Société du patrimoine des Beaucerons (SPB) tiendra sa toute première soirée-bénéfice le jeudi 17 octobre prochain, et ce, sous la présidence d'honneur de Luc Provençal, député de Beauce-Nord.

« C’est avec grand plaisir que j’ai accepté d’être président d’honneur. Enseignant de carrière avant d’être maire et ensuite député, j’ai toujours eu grand plaisir à initier mes étudiants aux différents événements du passé qui ont forgé notre identité beauceronne. La mission de la SPB de conserver et diffuser notre histoire, notre patrimoine ancestral aux prochaines générations, est essentielle. Parce qu’il faut toujours savoir d’où l’on vient, pour savoir où on s’en va », a-t-il souligné.

Ainsi, les participant.e.s auront droit à un vin d’honneur, un repas gastronomique quatre services ainsi qu’à la prestation d’un quintette de cuivres de l’Orchestre symphonique de Québec. Plus de 300 invités sont attendus.

« Nous comptons sur cette soirée-bénéfice pour garantir à la SPB une certaine marge de manœuvre qui lui permettra de développer ses services et être plus présente dans la communauté. Il s’agit toujours aussi de continuer à assurer la conservation du patrimoine documentaire, historique et généalogique de la Beauce et d’en favoriser l’accès à la population », a déclaré le président de la SPB, Paul-André Bernard.

Les billets, au coût de 150 $ chacun, sont en vente à la SPB, auprès de membres du CA et du comité de la campagne de financement jusqu’au 22 septembre. Un plan de visibilité a également été pensé pour souligner l’apport généreux des commanditaires.

L'événement débutera à 18h au Centre Caztel de Sainte-Marie.