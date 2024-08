Ouvre ton coeur à l'espoir reçoit 2 616$ grâce à un lave-o-thon

Mélanie Lamontagne a remis un chèque de 2 616$ à Ouvre ton coeur à l'espoir, après avoir organisé un lave-o-thon au profit de l'organisme.

« Je dois remercier mes principaux commanditaires, car sans eux cet événement n’aurait jamais eu lieu ainsi que ma famille et celle de mon conjoint pour leur aide et leur soutien le jour même et pendant les semaines précédentes. Merci du fond du coeur à toutes les personnes qui sont venues le 17 août dernier, une équipe de dix généreux bénévoles issus de ses proches se sont afférés à laver des voitures et à vendre des hot-dogs pour redonner à un organisme qui fait vraiment une différence à leurs yeux quand tu as à vivre la maladie grave d’un enfant », a mentionné Mélanie Lamontagne qui vit elle-même cette réalité depuis la naissance de sa fille Romy atteinte d’une déformation du cerveau.

C’est avec beaucoup de fierté qu’elle a redonné à cet organisme qui tente d’apporter un baume aux familles comme la sienne en leur offrant un soutien moral et du soutien financier pour leur permettre de faire face aux frais reliés à la maladie d’un enfant alors que des pertes importantes de revenus sont souvent inévitables. « C’est d’autant plus impressionnant de voir tout le temps et toute l’énergie qu’elle a mise dans la réalisation de ce projet. Elle a fait tout ça malgré les défis auxquels elle-même doit faire face », a commenté Dyane Plante, la coordonnatrice d’Ouvre ton cœur à l’espoir.

Recherche de bénévoles le 7 septembre

L’organisme tiendra sa deuxième édition des Entreprises en famille le 7 septembre prochain, une activité avec une vingtaine de jeux gonflables et des jeux mécaniques. Cette activité de financement devait avoir lieu le 25 août, mais les incertitudes météorologiques ont imposé la remise de l’événement. Malheureusement, plusieurs bénévoles ne sont pas disponibles à cette nouvelle date, ce qui entraîne que l’organisme doit relever le défi de trouver à nouveau plusieurs bénévoles pour pouvoir tenir l’événement. En cas de pluie, l’événement aura lieu le lendemain 8 septembre.