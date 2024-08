La population est invitée aux Portes ouvertes de Moisson Beauce

Dans le cadre de son 30e anniversaire, Moisson Beauce invite la population à une journée portes ouvertes le samedi 7 septembre prochain, de 10 h à 15 h au 3750, 10e Avenue à Saint-Georges Ouest.

Pour l’occasion, l'organisme accueillera deux invités de renom: le chef Stefano Faita et Pierre-Olivier Drouin de Firebarns. Au programme: visite des installations de la banque alimentaire, dégustations, prix de présence, jeux gonflables et maquillages pour les enfants.

« J’ai appris dès mon très jeune âge à partager avec les gens qui m’entourent et de faire en sorte qu’il y ait toujours de la place à la table pour tout le monde ! Je trouve très important de redonner et de m’impliquer auprès de ma communauté et mon rôle de parrain chez Moisson Montréal me permet de le faire. Ça me fait vraiment plaisir aujourd’hui de prêter main forte à Moisson Beauce », a déclaré Stefano Faita.

« Depuis toujours, je vois mes parents s’impliquer dans notre communauté. Ils m’ont transmis l’importance de redonner, c’est pourquoi ça me fait plaisir d’appuyer la cause de Moisson Beauce », souligne Pierre-Olivier Drouin, Firebarns.

Cette journée spéciale sera rythmée avec le partage d’anecdotes cocasses de Stefano et Pierre-Olivier. Cet événement rassembleur vous permettra d’en apprendre davantage sur Moisson Beauce et de rencontre l'équipe engagée pour la cause.

Les invités ont concocté un sac cadeau de produits alimentaires pour les 100 premiers visiteurs.