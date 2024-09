La Maison des jeunes Beauce-Sartigan reprend possession de ses locaux

Après huit mois de travaux, la Maison des jeunes (MDJ) Beauce-Sartigan a finalement repris possession de ses locaux ce mardi 3 septembre.

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que toute l'équipe de l'organisme installé sur la 3e avenue à Saint-Georges a retrouvé son espace entièrement refait à neuf. « Aujourd'hui, on rentre enfin chez nous », a souligné la directrice Julie Barrette dans une publication Facebook.

Les travaux, réalisés par Les Constructions GBM et Architectes Moreau, ont ainsi permis de rénover et moderniser la grande salle, la cuisine, les couloirs et divers accès. Aussi, il y aura désormais un bureau dédié au travail de rue.

L'organisme, qui s'adresse aux jeunes de 12 à 17 ans, a bénéficié de plusieurs soutiens financiers, notamment de la part de:

- Club Lions de Saint-Georges: 10 000$,

- Fondation Telus: 10 000$,

- Fondation de l'Association des Membres de la Police Montée du Québec Inc.: 1 000$,

- Promutuel Assurance: 50 000$,

- Gouvernement du Québec: 300 000$,

- Centraide Québec et Chaudière-Appalaches: 110 000$,

- Desjardins: 15 000$,

- Fondation Saison Nouvelle: 25 000$,

- Fondation Maurice-Tanguay avec près de 10 000$ en dons de meubles,

- et de la Fondation Bon Départ avec plus de 8 000$ en dons matériels.

Rappelons que la MDJ était installée provisoirement, mais depuis un an maintenant, dans les anciens locaux de la Sûreté du Québec, sur le boulevard Dionne à Saint-Georges.

La date de réouverture officielle n'a pas encore été dévoilée.