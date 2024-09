À La Guadeloupe, l'Épicierie Kios réinvente l’accès aux produits locaux

Voir la galerie de photos

La Municipalité de La Guadeloupe a accueilli, vendredi 30 août dernier, une épicerie d’un nouveau genre avec l’Épicerie Kios. Loin d’un modèle traditionnel, cette dernière propose un système de casiers automatisés accessibles 24h/24 et 7 jours sur 7.

EnBeauce.com est allé à la rencontre d’Alexandre Gilbert-Vanasse, jeune entrepreneur local, qui est à l'origine de cette belle idée.

« L'idée de l'Épicerie Kios, n'est pas de remplacer, mais de compléter l'épicerie. On sait que les gens vont quand même aller à l'épicerie. Néanmoins, quand il leur manque un petit quelque chose, ou qu'ils n'ont pas le goût de cuisiner, ils vont pouvoir venir ici choisir ce qu'ils veulent, sans faire 20 minutes de route », a expliqué le jeune entrepreneur.

En effet, ce système permet aux clients de se rendre à l’épicerie à toute heure, de choisir les produits via une borne électronique, de payer et de récupérer leurs achats en ouvrant les casiers sélectionnés. En un clic, des produits locaux tels que des légumes, des fruits, de la viande fraîche ou encore des plats préparés sont disponibles.

« J'ai choisi La Guadeloupe car ma famille est originaire d'ici et on a trois générations d'entrepreneurs. On a vécu ici et on savait que l'épicerie allait de moins en moins bien. On a même travaillé pour essayer de rouvrir une épicerie. Quand j'ai vu la mécanique financière de ce que ça coutait d'ouvrir une épicerie de village versus la possibilité de gain et de revenu, je me suis rendu compte que c'était très difficile de rentabiliser quelque chose comme ça », a-t-il ajouté.

« Finalement, on a imaginé ce projet là et le faire ici, à La Guadeloupe, c'était une prise de risque. Au final, on est vraiment content du départ et on pense qu'on la bonne grosseur pour un territoire comme celui-ci ».

En plus de proposer une alternative aux habitants, Alexandre Gilbert-Vanasse ambitionne de lutter contre les déserts alimentaires, qui affectent des territoires comme La Guadeloupe, tout en faisant la promotion des produits locaux.

En ce sens, de nombreux partenariats ont déjà été noués avec des producteurs locaux comme le restaurant Les 5 Moulins, le Marché Gourmand Un des 2 Notre-Dame, le Casse-croûte chez Nath, les légumes bio du Domaine Entre Monts et Passions ainsi que les poulets du Jardinier Barbu et la Fromagerie La Pépite d'Or.

« Le but était avant tout de créer un réseau de distribution pour les petits producteurs. On est donc allé chercher ces gens-là et ils viennent directement remplir les casiers avec leurs produits. Ça leur permet d'écouler des produits qu'ils n'auraient pas vendus autrement. Il n'y a donc pas d'intermédiaire et on encourage le circuit court », a ajouté Alexandre Gilbert-Vanasse.

L’Épicerie Kios représente ainsi une réponse innovante aux besoins de la communauté, tout en mettant en valeur l’économie locale. Une initiative qui, si elle fonctionne et trouve son public, pourrait bien se retrouver dans d'autres municipalités dans les prochaines années.

Découvrez notre entrevue vidéo complète avec Alexandre Gilbert-Vanasse ci-dessus.