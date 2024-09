Gérald Dupuis président d'honneur de la 33e loterie annuelle de la Maison Catherine de Longpré

Gérald Dupuis, président d’Ultima Fenestration Inc., est le président d'honneur de la 33e loterie annuelle de la Maison Catherine de Longpré.

Cette activité de financement essentielle vise à amasser 425 000 $ par la vente de 20 000 billets au coût unitaire de 20 $, incluant la levée de fonds du président d’honneur.

Alors qu'il a perdu son père à l'âge de 20 ans, Gérald Dupuis aurait aimé pouvoir compter sur le soutien d'un endroit comme la Maison Catherine de Longpré. C'est pour cette raison qu'il a tout de suite accepté de s'impliquer dans la cause cette année. « Tôt ou tard, nous avons à côtoyer la fin de vie d'un être cher. Dans ces moments douloureux et pénibles, il est essentiel d'avoir le soutien d'organisme spécialisé comme la Maison Catherine de Longpré. Cette maison de soins palliatifs accompagne le malade, mais aussi, supporte la famille attristée », a-t-il souligné. Qui plus est, il porte des valeurs familiales très fortes, comme le veut cet endroit.

Le président du conseil d’administration de la Maison Catherine de Longpré, Léon Drouin, a tenu quant à lui à exprimer sa reconnaissance au président d’honneur ainsi qu’aux commanditaires, aux donateurs et à tous les bénévoles qui feront de cette campagne un autre grand succès. La loterie compte cette année pour plus de 23 % dans le budget de fonctionnement de la « Maison ».

À propos de la Loterie

Les billets sont disponibles dans les Caisses Desjardins du territoire ainsi qu'auprès de représentants désignés dans chaque municipalité de la région dont les coordonnées se trouvent sur le site internet de la Maison Catherine de Longpré, sous l'onglet « Don et financement ».

Les achats de billets et les dons en ligne sont également possibles. Des billets sont aussi disponibles directement à la Maison Catherine de Longpré au 1140 de la 20e Rue à Saint-Georges.

Le tirage se déroulera le 6 décembre prochain à 19 h. Les gagnants se partageront la somme de 65 000 $, soit 1 prix de 10 000 $, 4 prix de 5 000 $, 30 prix de 1 000 $ et 10 prix de 500 $.

Rappelons que la Maison Catherine de Longpré est un organisme privé à but non lucratif. Depuis sa fondation en 1989, plus de 4 350 personnes y ont reçu l'accompagnement dont elles avaient besoin pour mieux vivre cette dernière étape de vie dans le respect de leurs volontés et de leurs proches.