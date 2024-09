Sept initiatives beauceronnes reçoivent une aide financière gouvernementale

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, et le ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, ont annoncé qu'une somme de 6 092 343 $ a été octroyée pour appuyer la réalisation de 19 initiatives en Chaudière-Appalaches, dont sept qui touchent la Beauce.

Les projets ont été choisis par un comité régional devant s'assurer qu'ils répondent aux priorités de développement de la région. Ces initiatives auront des retombées positives, particulièrement pour les secteurs économique et social.

« La Chaudière-Appalaches, c'est un territoire vaste et magnifique, peuplé de gens de cœur qui travaillent très fort à dynamiser la région. Notre gouvernement investit ici pour qu'ensemble, on améliore la qualité de vie au sein de nos communautés. Et ces projets démontrent tout le travail réalisé par nos milieux pour soutenir notre développement régional! », a souligné Bernard Drainville, ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

Cette aide financière a été octroyée dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR), qui a fait naître de nombreux projets phares aux quatre coins du Québec.

« Ces projets contribueront à la vitalité de nos territoires, à l'atteinte de nos priorités régionales et au rayonnement de notre région. Leur réalisation sera bénéfique pour nos milieux de vie et le développement environnemental et socioéconomique de la région de Chaudière-Appalaches », a ajouté Marc-Alexandre Brousseau, président de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches et président du comité régional de sélection de projets du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité

Les projets qui touchent la Beauce sont :

- 140 000 $ au Club Parentaide (2023-2027)

Agrandissement du bâtiment O Sommet du Village Aventuria de la municipalité de la paroisse de Saint-Jules

Aménager une cuisine de formation, une grande salle de classe, des salles de réunion ainsi qu'une terrasse pour les visiteuses et visiteurs. De jeunes adultes pourront y suivre un nouveau parcours éducatif, incluant des stages immersifs dans le milieu communautaire et touristique. Des repas seront préparés, entre autres dans le cadre du programme La Cantine pour tous, pour les élèves, dont l'école primaire n'est pas desservie par un service de traiteur.

- 210 000 $ à l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce (2024-2028)

Coordination des étapes administratives en vue de la construction d'une usine de bioénergie et de biochar en Chaudière-Appalaches

Réaliser les différentes étapes préparatoires à la construction et à l'opération d'une usine de bioénergie et de biochar en Chaudière-Appalaches.

- 64 000 $ à Moisson Beauce (2024-2025)

Développement du plan d'affaires, étude de faisabilité et projet pilote en vue de la mise en place du projet Viande solidaire

Réaliser une étude de faisabilité et développer un plan et un modèle d'affaires pour mettre en place un maillage entre les producteurs agricoles locaux, les transporteurs d'animaux, les abattoirs de la région, l'UPA régionale et Moisson Beauce. L'objectif de ces partenariats est d'approvisionner les organismes en viande de qualité et de la redistribuer aux familles dans le besoin des MRC de Beauce-Sartigan, de Beauce-Centre, de La Nouvelle-Beauce, des Appalaches, des Etchemins et de Bellechasse.

- 140 000 $ à la Corporation du Quartier de la débâcle de Beauceville (2023-2025)

Élaboration des plans et devis en vue des travaux d'immunisation de la Maison d'Élyse

Élaborer les plans et devis pour les travaux d'immunisation de la Maison d'Élyse. Ce projet récréotouristique du Quartier de la débâcle de Beauceville offrira aux visiteuses et visiteurs une expérience sur des thèmes comme les aléas de la rivière Chaudière, le mouvement des glaces, les débâcles et l'entrepreneuriat beauceron.

- 500 000 $ à Cultiver pour partager (2023-2026)

Production en serre et entreposage de légumes à Saint-Alfred

Acquérir et installer des équipements pour les opérations de postrécolte et de semis à l'église de Saint-Alfred afin de lutter contre l'insécurité et le gaspillage alimentaires. Une chambre froide sera aménagée et une serre trois saisons sera construite sur le terrain de l'église dans le but de pourvoir en légumes frais et de qualité les paniers des comptoirs alimentaires de plus de 60 organismes situés en Chaudière-Appalaches, et ce, à l'année.

- 95 000 $ à Motoneige Beauce Sud (2024-2026)

Reconstruction de la passerelle sur la rivière Famine

Reconstruire une passerelle sur la rivière Famine - la précédente a été emportée par la crue des eaux en 2019 - pour consolider le réseau de sentiers provincial.

- 400 000 $ à la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches (2024-2027)

Stimuler le développement de projets d'habitation

Soutenir les huit MRC dans leurs actions en habitation, développer des outils et des méthodes de travail pour faciliter la tâche des différentes équipes municipales, favoriser la concertation et assurer une veille stratégique.