Malgré les besoins constants, l'avenir de l'ADOberge est incertain

Voir la galerie de photos

La maison d’hébergement L’ADOberge de Saint-Georges est un environnement crucial pour les jeunes. Pourtant, elle pourrait bien fermer ses portes bientôt.

Pour expliquer les services et les enjeux de cet établissement, EnBeauce.com a rencontré Marc-Antoine Boisvert, directeur de L’ADOberge depuis maintenant trois ans.

L’ADOberge regroupe deux maisons d’hébergement pour les jeunes de 12 à 17 ans en Chaudière-Appalaches. Il y en a une à Lévis et une à Saint-Georges. Cette dernière a été ouverte en 2017 pour répondre à une demande importante dans la région. La première maison ne suffisait plus.

Les adolescents peuvent profiter du service de dépannage pour des séjours de cinq jours et moins, souvent appliqué dans des situations de crise. Puis, il y a les séjours plus longs qui peuvent aller jusqu’à huit semaines.

Le but est d’accompagner le jeune en fonction du défi qu’il rencontre dans son quotidien, que ce soit au niveau du décrochage scolaire, de problèmes d'anxiété, etc. « Les jeunes vivent des situations de plus en plus complexes. On voit que la pandémie a eu un grand impact au niveau des familles, au niveau des jeunes, que ce soit pour le décrochage scolaire ou en santé mentale », a expliqué le directeur. La famille aussi est rencontrée pour que le travail se fasse en collaboration entre tous. « On vise la réintégration du jeune dans son milieu familial et son environnement social. »

Malgré l’aspect indispensable d’un organisme tel que L’ADOberge, sa pérennité est présentement incertaine en raison d’un manque de financement. « Ça devient de plus en plus important d’assurer ce service-là et la demande est en hausse », a appuyé Marc-Antoine en se désolant de la situation. L’organisme est en discussion avec le gouvernement pour tenter de faire progresser les choses et assurer un avenir à cet hébergement. Marc-Antoine en appelle même à tous les Beaucerons qui seraient intéressés à s’impliquer dans la cause.

Apprenez tout sur les services et les enjeux de cet organisme dans l'entrevue vidéo ci-dessus réalisé avec le directeur.