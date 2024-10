La MRC des Etchemins attribue plus de 443 000 $ en subventions

La MRC des Etchemins a dévoilé une attribution de plus de 443 000 $ en subventions lors de la dernière réunion du conseil des maires, ce mercredi 9 octobre.

Cet investissement s’inscrit dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) et vise à encourager le développement de plusieurs projets communautaires et infrastructurels dans la région.

Parmi les initiatives financées, il est possible de retrouver la bonification de la salle d’entraînement de Sainte-Aurélie, l’aménagement d’un terrain multisports à Cumberland (Saint-Benjamin), ainsi que la rénovation majeure du bâtiment de l’OTJ de Saint-Cyprien.

D’autres projets, tels que le recouvrement du terrain de basketball et de deux terrains de pickleball à Saint-Prosper, ou encore le réaménagement de l’épicerie de la Coop de Sainte-Sabine, figurent également parmi les bénéficiaires des subventions.

En plus de ces initiatives, deux entreprises de la région, Daigle Bédard CPA inc. et Fibres de Verre Lessard S.E.N.C., recevront chacune 25 000 $ pour soutenir respectivement un projet d’intégration d’application numérique et d’intelligence artificielle, ainsi que la construction d’un nouveau bâtiment.

Changements organisationnels à la MRC des Etchemins

Face à l’augmentation des responsabilités confiées aux MRC par le gouvernement, notamment en matière d’aménagement du territoire et d’environnement, la MRC des Etchemins a décidé de créer un nouveau poste de Directeur de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Le processus de recrutement débutera prochainement, avec une entrée en fonction prévue dès janvier 2025.

De plus, la MRC a annoncé la nomination d’Isabelle Pouliot au poste de Technicienne en évaluation – Bureautique, à compter du 1er novembre. Mme Pouliot, qui succède à Louise Gagnon après 37 ans de service, occupe actuellement le poste d’adjointe au service de l’évaluation depuis près de 30 ans.