Fusion du CJE Beauce-Sud avec Passeport Travail de Beauce

Deux organismes communautaires installés à Saint-Georges, soit le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, et Passeport Travail de Beauce, sont maintenant fusionnés sous une nouvelle entité, à savoir le CJE Beauce-Sud.

C'est ce que viennent d'annoncer aujourd'hui les administrateurs des deux services, par voie de communiqué de presse. La fusion a été officialisée au Registraire des entreprises du Québec le 1er juin dernier.

Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud et Passeport Travail de Beauce offraient tous les deux, entre autres, des services d’employabilité et d’orientation. En ce sens, les avantages de la fusion sont nombreux puisque celle-ci permet non seulement de regrouper ces services en créant un guichet unique pour les utilisateurs de la région, mais également de préserver l’offre de PTB et de la bonifier, indique-t-on dans le communiqué.

« Nous avons répondu à l’appel de Services Québec qui avait la volonté de simplifier l’offre de services en employabilité et en orientation sur notre territoire. Concrètement, la fusion va nous aider à développer de nouveaux services plus près des besoins des gens. Pour nous, il est cependant primordial d’assurer la pérennité des programmes d’aide et du service régional efficace offerts par Passeport Travail de Beauce pour les 35 ans et plus », soutient Nicolas Cantin, président du CA du CJE Beauce-Sud.

Depuis la fusion, le CJE Beauce-Sud a, au sein de son département d’employabilité et d’orientation, un volet jeunesse de 15 à 35 ans destiné à la clientèle de l’ancien Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, de même qu’un volet adulte de 35 ans et plus destiné à la clientèle de l’ancien Passeport Travail de Beauce.

Pour les dirigeants, un autre point positif de la fusion est notamment d’avoir pu rassembler les employés des deux organismes sous un même toit. Ainsi, le CJE Beauce-Sud bénéficie désormais d’un partage d’expérience et de compétences entre les deux équipes de travail maintenant réunies.

Contexte d’employabilité actuel

Les défis de maintien en emploi et d’intervention en employabilité devenant de plus en plus grands en Beauce ces derniers mois, il va sans dire que la fusion des deux organismes arrive à point.

« Le taux de chômage des 25 ans et moins était de 11,1 % en août 2024 au Québec, alors que le taux de chômage général se situe à 5,7 % depuistrois mois. Chaudière-Appalaches fait toutefois exception aux chiffres nationaux puisque le taux de chômage dans cette région touchait à peine les 2,8 % en août dernier. Il est donc important de se rappeler que nous affrontons des défis complètement différents qu’à Montréal, par exemple, dans ces domaines », précise le directeur général, Martin Beaulieu.

De plus, la population dite «active» sur le territoire étant continuellement en baisse pendant que celle à l’échelle nationale demeure toujours en hausse résulte présentement en un grand défi de rétention pour les entreprises beauceronnes.

« C’est donc dans ce contexte que l’union des forces des deux organismes fusionnés donnera davantage d’outils aux gens et aux entreprises d’ici. Le CJE Beauce-Sud sera maintenant en mesure de mieux les épauler dans les cycles vacillants de l’emploi que nous connaissons actuellement », conclut M. Beaulieu.

Le CJE Beauce-Sud dessert dorénavant ses usagers dans deux bâtiments différents, l’un nommé Édifice CJE situé au 11920, 1re Avenue, à Saint-Georges, et l’autre nommé Édifice Passeport situé au 12008, 1re Avenue, aussi à Saint-Georges.

Rappelons que l’équipe de l'organisme est aussi présente, sur rendez-vous seulement, dans les municipalités de Saint Benoît-Labre et de Saint-Éphrem-de-Beauce pour sa clientèle jeunesse et immigrante, de même que dans les MRC Beauce-Centre et de La Nouvelle-Beauce pour sa clientèle adulte de 35 ans et plus via son point de service de Sainte-Marie.