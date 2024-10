Il est temps d'honorer des bénévoles de la Chaudière-Appalaches

Jusqu'au 5 décembre, la population de la Chaudière-Appalaches est invitée à honorer des bénévoles qui se démarquent par leur engagement au sein de leur collectivité, en proposant leur candidature pour les prix Hommage bénévolat-Québec.

Le coup d'envoi est donné à la période de mise en candidature pour l'obtention de cette prestigieuse marque de reconnaissance, décernée par le gouvernement du Québec.

Il est possible de soumettre des candidatures dans trois catégories: d'abord Bénévole, qui rend hommage à des personnes de 36 ans ou plus; ensuite, la catégorie Organisme, qui reconnaît l'action d'organismes sans but lucratif qui soutiennent l'engagement bénévole au sein de leur communauté; finalement, la catégorie Jeune bénévole - prix Claude-Masson, qui vise particulièrement à souligner l'engagement de personnes âgées de 14 à 35 ans.

Un comité de sélection indépendant choisira une quarantaine de lauréates et de lauréats.

La 28e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec se tiendra au printemps 2025, à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole.

Le formulaire de mise en candidature et tous les renseignements nécessaires sont accessibles à l'adresse suivante: Québec.ca/prixbénévolat.

Signalons que selon des données diffusées par l'Institut de la statistique du Québec, près de 77 % des Québécoises et des Québécois âgés de 15 ans ou plus font du bénévolat, que ce soit sous la forme d'activités encadrées ou d'activités informelles. En moyenne, chaque bénévole consacre annuellement 189 heures au bénévolat, ce qui équivaut à 533 100 emplois à temps plein.