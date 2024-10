Près de 300 personnes ont participé à la Nuit des sans-abri à Saint-Georges

Près de 300 personnes ont participé à la Nuit des sans-abri qui s'est tenue le vendredi 18 octobre dans la cour arrière du Bercail, à Saint-Georges.

Cette veillée de solidarité organisée par l'organisme Au Bercail, la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan et le Carrefour Jeunesse Emploi Beauce Sud se voulait festive, tout en partage et en échanges. Un objectif atteint selon le comité organisateur.

Plusieurs partenaires et citoyens ont tenu à répondre présents et à faire ressortir l’entraide, le respect et la bienveillance. L’œuvre collective de cette année, « Filet social » permettait justement de mettre ces points en avant. Finalement, plus de 180 personnes ont participé à la création de cette œuvre tout au long de la soirée. Oeuvre qui est désormais affichée au sous-sol de l’Accueil inconditionnel.

« C’est avec beaucoup de gratitude que nous tenons à souligner l’apport de chaque personne ayant offert son aide pour faire un succès de cette soirée. (...) Chacun à votre façon vous avec rendu possible ce moment. Merci énormément », a conclu Émilie Vachon, de l'Accueil inconditionnel, par voie de communiqué de presse.