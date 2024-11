Déjeuner-conférence sur le rôle de l'audition dans la santé mentale

Le prochain déjeuner-conférence du 12 novembre, de l’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches, portera sur le rôle important joué par la fonction auditive dans la santé cérébrale et cognitive.

Pour l'occasion, deux conférencières prendront la parole, Hélène Méthot et Rosanne Pépin, audioprothésistes chez Bérubé audioprothésistes de Saint-Georges.

«Je crois que nous sous-estimons le rôle très important de l’audition, signale Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches. La perte auditive non traitée est associée à une accélération du déclin des facultés cognitives. Les problèmes graves de l’audition peuvent conduire à l’isolement social et à la solitude.»

Comme à l'habitude, cette activité aura lieu au restaurant Le Normandin de Saint-Georges le mardi 8 octobre. Le déjeuner sera servi à compter de 8 heures et la conférence aura lieu entre 9 heures et 10 h 30. Pour renseignements complémentaires et pour confirmer votre présence, communiquez avec l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches au 418 222-0000.