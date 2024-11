Un « Coffre aux trésors » pour les enfants d'ici

Le groupe Sanitaire Fortier et Sanitaire Fortier Beauce relance l'initiative du Coffre aux trésors, et ce, pour la huitième année consécutive.

Cette campagne vise à apporter chaleur et réconfort aux familles dans le besoin en collectant des jouets et jeux d’occasion en bon état. Pour ce faire, deux conteneurs, spécialement décorés pour l’occasion, ont été installés à Thetford Mines et Saint-Georges.

Les citoyens sont encouragés à participer en faisant don de jouets, qui seront redistribués par des organismes locaux tels que le Centre d’Action bénévole du Granit, Banque Alimentaire La Vigne, Centre pédiatrique sociale des Appalaches, Association des Familles Monoparentales et Recomposées de La Chaudière, la Maison de la famille Beauce-Etchemins, l’école Saint-Louis ou encore l’école L’étincelle.

Dates et lieux de dépôt

Les jouets peuvent être déposés jusqu'au 9 décembre 2024, à tout moment, dans les conteneurs situés à :

- Sanitaire Fortier Beauce: 1825, 95e rue, Saint-Georges,

- Sanitaire Fortier: 3878 boulevard Frontenac Est, Thetford Mines.

« Chaque année, nous sommes touchés par la générosité de nos concitoyens. Donner une nouvelle vie à des jouets inutilisés a un impact direct et significatif sur les familles défavorisées de notre région », a expliqué Mélanie Brousseau, directrice générale de Sanitaire Fortier et Sanitaire Fortier Beauce. « Votre contribution apporte de la joie et du bonheur à des enfants qui en ont grandement besoin. »

Les organismes qui souhaitent recevoir des jouets cette année sont invités à appeler au 418-332-2880, poste 1223.