Une conférence Inspirante de Jasmin Hains le 19 novembre

Le CEPS Beauce-Etchemins organise une conférence gratuite sur la résilience après un deuil par suicide, qui se tiendra le 19 novembre au Georgesville à Saint-Georges.

À cette occasion, Jasmin Hains, un conférencier passionnant et une figure bien connue dans le domaine des communications et des arts, partagera son parcours poignant après la perte de sa sœur en 2009. Il expliquera comment il a transformé cette épreuve en un puissant moteur de résilience et d’engagement pour la prévention du suicide.

En 2019, il a réalisé Courir pour la vie, sans l’ombre d’un doute son plus grand exploit, qui était de courir sur la Grande Muraille de Chine pour amasser 11 500 $ pour la prévention du suicide.

La soirée ne s’en tient pas qu’à ça. Après sa présentation, préparez-vous à vous amuser avec un atelier d’initiation à la danse swing, animé par Jasmin et l’école de danse La Cabane à Swing.

Sa passion pour la danse lui ayant permis de remporter le titre de hampion canadien, lors des Canadian Swing Championships en 2012, et son parcours inspirant, font de Jasmin un animateur exceptionnel pour cette soirée.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Journée mondiale des endeuillés par suicide, qui aura lieu le 16 novembre, et est réalisé en partenariat avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

La soirée débute à 19 h et l'entrée est entièrement gratuite.